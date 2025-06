Osimhen Juve oggi arriverà la prima ufficialità! Non rientra nei piani del Napoli | piovono conferme su quello che sarà il suo futuro

Oggi si avvicina il momento tanto atteso: l'arrivo ufficiale di Osimhen alla Juventus. Dopo settimane di speculazioni e rumors, il futuro dell’attaccante sembra ormai delineato, con il Napoli che non rientra più nei piani di Conte. La sua prossima destinazione è pronta a svelarsi: una svolta che potrebbe rivoluzionare la strategia dei bianconeri. Ma cosa riserverà il futuro? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti esclusivi.

Osimhen Juve, oggi arriverà la prima ufficialità: tutti i dettagli sul futuro dell'attaccante accostato ai bianconeri. La situazione legata all'attaccante accostato al calciomercato Juve Osimhen è da monitorare con attenzione. Secondo quanto riportato da Valentina Mariani a Sky Sport, nella giornata odierna finirà ufficialmente il prestito con il Galatasaray e tornerà al Napoli dove non è nei piani di Conte. PAROLE – «Domani scade il prestito col Galatasaray. Come un anno fa non rientrerà nei piani di Antonio Conte, si cercherà la migliore soluzione per lui e per il Napoli».