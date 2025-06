Osimhen alla Juve contatti seri nel weekend | obiettivo concreto

Il calciomercato infiamma le trattative tra Napoli e Juventus, con il nome di Victor Osimhen al centro di voci di contatti seri nel weekend. La Vecchia Signora si mostra decisa a mettere sul tavolo un'offerta concreta per assicurarsi il bomber nigeriano, obiettivo prioritario nel mercato invernale. La gara tra i due club si fa sempre più accesa, e ora l’attenzione si concentra su una possibile svolta decisiva: la trattativa potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

La Juve fa sul serio per Victor Osimhen del Napoli: ecco le ultime. Il Napoli, di fatto, è la squadra più attiva in sede di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, il club partenopeo sta per chiudere anche l’acquisto di Noa Lang al PSV. Al club olandese, di fatto, dovrebbero andare circa 30 milioni di euro. Ma, oltre a Lang, il Napoli è sulle tracce di Lucca e Nunez per cercare di rinforzare l’attacco. Nel frattempo, però, bisogna segnalare il forcing della Juve per Victor Osimhen. Calciomercato Napoli, forcing della Juve per Osimhen: le ultime. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la ‘Vecchia Signor a fa davvero sul serio per l’attaccante nigeriano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen alla Juve, contatti seri nel weekend: obiettivo concreto

