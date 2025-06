Ortopedia e Traumatologia Maniscalco va a Chieti | al suo posto nominato Quattrini

D’intesa con le autorità sanitarie, il dottor Quattrini è stato nominato nuovo responsabile dell’Ortopedia e Traumatologia di Piacenza, portando con sé una vasta esperienza e un’energia rinnovata. Questa transizione rappresenta un’importante opportunità per migliorare ulteriormente i servizi offerti ai pazienti e rafforzare la qualità delle cure. Un nuovo capitolo che promette innovazione e eccellenza nel settore ortopedico locale.

Cambio al vertice dell’Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Piacenza. Dal 1 luglio, il professor Pietro Maniscalco lascerà la direzione della struttura, incarico ricoperto per 16 anni, per assumere un nuovo prestigioso ruolo come professore ordinario all’Università di Chieti. D’intesa con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it