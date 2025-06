Orto sociale e area fitness con tavoli pic-nic | taglio del nastro nelle aree verdi di via Carella e via Moretti

Un nuovo cuore verde prende vita a Piacenza: un orto sociale e un'area fitness con tavoli da pic-nic, inaugurati con entusiasmo nelle aree di via Carella e via Moretti. Questi spazi, frutto di un progetto di riqualificazione innovativo e sostenibile, offrono ai cittadini un’oasi di benessere e socialità , consolidando l’impegno della città verso un quartiere più vivace e inclusivo. È l’inizio di una rinascita che coinvolge tutta la comunità .

Orto sociale e area fitness con tavoli da pic-nic; taglio del nastro nelle aree verdi cittadine di via Carella e via Moretti. I due interventi, realizzati nell’ambito del progetto di riqualificazione del quartiere Farnesiana di Piacenza – finanziato dal Pinqua (Programma innovativo nazionale per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: orto - sociale - area - fitness

Laboratori di lettura, con Irene Greco, all' Orto sociale - ...magia della lettura come strumento di crescita e connessione. I laboratori di Irene Greco all'Orto Sociale di Muzzana del Turgnano offrono un'opportunità unica per avvicinare le giovani generazioni alla lettura, in un'epoca in cui la digitalizzazione rischia di farci perdere il contatto con il libro.

Orto sociale e area fitness con tavoli pic-nic: taglio del nastro nelle aree verdi di via Carella e via Moretti; Fitness, picnic e orto sociale: nuova vita all’area nel “triangolo” della Farnesiana fotogallery; Alla Farnesiana nuovi spazi verdi per orto, fitness e picnic.

“Orti in Cascina”, un nuovo spazio di socialità a Milano - A Cascina Vita Nova nel quartiere di Baggio l'hub multiservizi di Progetto Arca e luogo di accoglienza dei senza dimora coni loro cani, si dota di un nuovo servizio anche grazie al volontariato aziend ... vita.it scrive

Cooperazione e solidarietà - NapoliToday - presso il Parco Fratelli De Filippo in via Malibran. Lo riporta napolitoday.it