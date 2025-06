oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 30 giugno al 6 luglio 2025

l’estate delle verità scomode, quelle che preferiresti ignorare ma che ti bussano alla porta con insistenza. Preparati a scoprire che il destino non fa sconti e che, forse, è arrivato il momento di smettere di sperare e di cominciare a reagire. Perché, amico mio, l’oroscopo di questa settimana non promette fiori, ma sì un buon pugno nello stomaco—e vuoi saperne di più? Continua a leggere, se hai il coraggio.

Sconsigliato ai permalosi, raccomandato ai disillusi. Attenzione! Questo non è l’oroscopo delle rivistine per fighetti e yogini col palo su per l’anima. Qui si legge l’universo come si legge la bolletta della luce: con rabbia, sudore e un principio di bestemmia. Le stelle parlano chiaro (e anche male): siete tutti incasinati, ma ognuno a modo suo. Chi coi sentimenti, chi col portafogli, chi col metabolismo. È l’estate dei miracoli? Macché. È l’estate in cui i segni zodiacali vi prendono a schiaffi col ventaglio dell’autocritica. Pronti? No. Ma vi tocca lo stesso. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). 🔗 Leggi su Lortica.it