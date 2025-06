Oroscopo della settimana le previsioni segno per segno | Gemelli l’amore ti cerca Acquario non scappare proprio adesso Ariete | il cuore bussa

Scopri cosa riservano le stelle questa settimana: tra amore, emozioni e nuove opportunità, il cielo ci invita a ascoltare il cuore e a parlare con leggerezza. Con il Sole in Cancro e Venere in Gemelli, ogni segno vive un momento di profonda connessione e curiosità. Sei pronto a scoprire cosa ti aspetta? Continua a leggere e lasciati guidare dalle energie cosmiche che influenzano la tua vita.

È una settimana che ci chiede di sentire più profondamente e parlare più leggermente. Il Sole è in Cancro e ci tiene connessi a ciò che ci emoziona davvero: la casa, le relazioni, il cuore. La Luna cambia spesso d'umore — dalla precisione della Vergine alla dolcezza della Bilancia, fino all'intensità dello Scorpione. E il 4 luglio, Venere entra in Gemelli e ci insegna che anche il desiderio può essere curioso, giocoso, pieno di parole e sguardi leggeri. Una settimana da vivere così: con cura e con leggerezza, senza dimenticare che le cose importanti spesso si muovono in silenzio.

