Ormai è certo Nico Paz resta al Como

Ormai è ufficiale: Nico Paz rimane al Como, con il Real Madrid che ha deciso di non esercitare la clausola di recompra. Una scelta che sancisce il suo percorso di crescita in riva al Lario, sotto la guida di mister Fabregas. Il talento si conferma protagonista di un progetto ambizioso, destinato a sorprendere ancora. La sua avventura al Como continua, e il meglio deve ancora arrivare...

La clausola di recompra scadeva oggi e pare che il Real Madrid abbia deciso di non esercitarla per lasciare il fantasista a completare la sua maturazione in riva al Lario. Dunque, salvo improbabili ripensamenti dell'ultima ora, Nico Paz sarà agli ordini di mister Fabregas anche per il prossimo. 🔗 Leggi su Quicomo.it