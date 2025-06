Orlando allenamento della Juve sotto il diluvio verso il Real

Sotto un incessante diluvio, la Juventus si prepara a sfidare il Real Madrid con determinazione e concentrazione. A Orlando, tra sudore e suddette, si osserva il focus di Francesco Conceiçao, mentre la squadra si trasferisce a Miami per affinare le strategie prima dell’atteso incontro. La sfida è ormai alle porte: i bianconeri sono pronti a mettere in campo tutto il loro impegno per affrontare i campioni d’Europa.

Juventus, rifinitura sotto il diluvio in vista del Real Madrid. A Orlando c'è Francisco Conceiçao, rimasto in panchina per affaticamento muscolare nell'ultima sfida contro il Manchester City. La squadra si è poi trasferita a Miami, dove martedì alle 21 affronterĂ MpappĂ© e compagni.

L'allenamento della Juve a Orlando (Usa) a 35 gradi - La Juve mentre si sta allenando all’Omni Resort at Championsgate, 40 chilometri a sud di Orlando; in mattinata, sotto 35 gradi centigradi. Riporta informazione.it

