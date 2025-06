Ore d’ansia in Italia | scomparsa una 17enne ricerche in corso

L’angoscia si fa sentire nelle strade di Mogliano Veneto, mentre le autorità e i familiari cercano disperatamente la giovane Gosette Greguoldo, scomparsa nel nulla dopo aver lasciato la sua casa. La sua assenza ha scatenato una mobilitazione senza sosta, con ricerche in corso per ritrovarla sana e salva. La comunità resta unita in questa difficile attesa, sperando in un lieto ritorno.

È uscita di casa e non ha più fatto ritorno. Sono ore di angoscia per la famiglia di Gosette Greguoldo, la 17enne scomparsa nella serata del 28 giugno a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Da quel momento, della ragazza non si hanno più notizie, e le ricerche sono in pieno svolgimento. Gosette è alta circa 160 cm, di corporatura magra, ha capelli neri, occhi marroni e alcuni segni distintivi che potrebbero essere utili nel riconoscimento: un piercing al naso e piercing a entrambe le orecchie. Cosa indossava al momento della scomparsa Al momento dell'allontanamento, la 17enne indossava una canotta nera, jeans shorts blu e scarpe sportive nere.

