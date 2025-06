Ordinanza contro il lavoro nelle ore calde | Non tutte le aziende la rispettano

In provincia di Brindisi, l'ordinanza regionale anti caldo rischia di essere ignorata o aggirata da alcune aziende, sollevando preoccupazioni tra i sindacati Fenailuil, Filca Cisl e Cgil Fillea. Questi ultimi denunciano pratiche non conformi alle norme, mettendo a rischio la salute dei lavoratori durante le ore più calde. È fondamentale che venga rafforzato il rispetto delle misure per garantire sicurezza e tutela a chi lavora sotto il sole cocente.

BRINDISI - Alcune aziende della provincia di Brindisi non starebbero rispettando l'ordinanza regionale anti caldo o starebbero ricorrendo a degli escamotage, per aggirarla. Lo denunciano i sindacati Fenailuil, Filca Cisl e Cgil Fillea, attraverso una nota congiunta a firma dei segretari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: ordinanza - aziende - lavoro - calde

Pericolo zanzare: c’è l’ordinanza. Obblighi per cittadini e aziende - L'ordinanza del sindaco Bruno Murzi introduce misure concrete per contrastare il proliferare delle zanzare tigre e di altri insetti sul territorio.

Si sta varando una nuova Ordinanza in Regione per fermare il lavoro nelle ore più calde dei giorni estivi Vai su Facebook

Translate postSicilia, stop al lavoro nelle ore più calde: i sindacati applaudono l’ordinanza di Schifani https://dedalomultimedia.org/sezioni/economia-e-lavoro/27165-sicilia,-stop-al-lavoro-nelle-ore-pi%C3%B9-calde-i-sindacati-applaudono-l%E2%80%99ordi Vai su X

Ordinanza contro il lavoro nelle ore calde: Non tutte le aziende la rispettano; Ondate di calore, stop ad attività lavorative a rischio con temperatura elevata; Caldo da bollino rosso, stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde.

Stop al Lavoro nelle Ore Calde, Aziende Agricole contrarie: “Le Macchine Agricole Moderne hanno Cabine Climatizzate” - Con l’arrivo dell’estate e delle prime ondate di caldo estremo, torna al centro del dibattito la questione della sicurezza sul lavoro nei campi. Riporta msn.com

Allerta ondate di calore, firmata l’ordinanza regionale: stop al lavoro in edilizia ed agricoltura dalle 12,30 alle 16,00 - Lo stop scatterà nelle aree e nei giorni in cui verrà segnalato, nella fascia oraria, un livello di rischio "alto" dalla mappa “Lavor ... Scrive blogsicilia.it