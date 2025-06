Ordinanza caldo in Emilia Romagna stop al lavoro nelle ore più dure | le nuove regole

L’Emilia-Romagna si prepara a fronteggiare l’ondata di calore con una nuova ordinanza che limita le attività nelle ore più calde. Dal 2 luglio, cantiere, agricoltura e logistica dovranno rispettare pause forzate per garantire la salute dei lavoratori. Questa misura, innovativa e necessaria, sottolinea l’impegno della regione nel tutelare il benessere in situazioni di emergenza climatica. La sicurezza prima di tutto, sempre.

Bologna, 30 giugno 2025 – Stop al lavoro, in condizioni di caldo estremo o anomalo in determinate fasce orarie, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica. La Regione Emilia-Romagna considerato l’eccezionale ondata di calore con temperature molto elevate e un alto tasso di umidità, ha emanato un’ordinanza con decorrenza dal 2 luglio al fine di gestire gli orari di lavoro in quelle attività che svolte all’esterno con una prolungata esposizione al sole, possono provocare seri danni alla salute dei lavoratori con colpi di calore dagli esiti anche letali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ordinanza caldo, in Emilia Romagna stop al lavoro nelle ore più dure: le nuove regole

In questa notizia si parla di: caldo - emilia - romagna - stop

Caldo sopra i 30 gradi, meteo ponte 2 giugno in Emilia-Romagna e Marche: le previsioni - Il ponte del 2 giugno si preannuncia infuocato per l’Emilia-Romagna e le Marche, con temperature oltre i 30 gradi! Mentre ci si gode il weekend lungo, il caldo anomalo e i temporali avranno un ruolo da protagonisti.

Il Tar dell’Emilia-Romagna dà ragione al Comune di Cervia e alla sua ordinanza contro la “mala movida” e per il decoro urbano, che punta a regolamentare la musica nei locali in orario serale, ponendo lo stop all’una di notte, anziché alle 3. Vai su Facebook

STOP AL LAVORO NELLE ORE PIÙ CALDE DEI GIORNI ESTIVI Cgli Modena: "Priorità assoluta è tutela salute e sicurezza sul lavoro. Necessario estendere applicazione a tutti i settori esposti" https://modenatoday.it/politica/ordinanza-emilia-romagna-sto Vai su X

Ordinanza caldo, in Emilia Romagna stop al lavoro nelle ore più dure: le nuove regole; Emergenza caldo, ecco quali regioni (e quali no) vietano il lavoro all’aperto nei giorni da bollino…; Caldo estremo, stop al lavoro all'aperto nelle ore più calde.

Ordinanza caldo, in Emilia Romagna stop al lavoro nelle ore più dure: le nuove regole - I settori coinvolti sono quelli agricolo, florovivaistico, dei cantieri e affini e della logistica ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Stop al lavoro tra le 12.30 e le 16 nei cantieri, agricoltura e logistica in emilia-romagna nel 2025 - Romagna vieta il lavoro nelle ore più calde dal 2 luglio al 15 settembre 2025 in cantieri edili, agricoltura, florovivaismo e logistica per tutelare la salute dei lavoratori dal rischio da ca ... Lo riporta gaeta.it