Ordinanza anti-caldo? Va bene ma arriva troppo tardi Serve l’automatisimo

L’ordinanza regionale anti-caldo, seppur imprescindibile, arriva troppo tardi e senza il supporto dell’automazione necessaria. Mentre alcuni la applaudono come misura di tutela, altri (come il Pd) chiedono interventi più strutturali e tempestivi per proteggere davvero chi lavora in condizioni estreme. È urgente agire con decisione: la salute dei lavoratori non può più aspettare.

Fatta o quasi la legge, trovata la polemica. L'annuncio dell'ordinanza regionale anti-caldo per fermare le attività lavorative nelle ore più a rischio viene accompagnato da commenti favorevoli ma anche critici. L'attacco del Pd. PIERFRANCESCO MAJORINO POLITICO "Basta rischi per chi lavora e basta negazionismo climatico: serve subito un intervento strutturale che tuteli lavoratrici e lavoratori dal caldo estremo", affermano Roberta Vallacchi e Pierfrancesco Majorino, consigliera regionale e capogruppo del Pd in Regione Lombardia. "L'ordinanza emessa quest'anno va bene, ma arriva troppo tardi. Serve una norma che scatti automaticamente al verificarsi di condizioni meteo pericolose.

