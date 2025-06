Orban attacca ancora il Pride e l’Ue | Uno spettacolo ripugnante

Viktor Orban ritorna a scagliarsi contro il Pride di Budapest, dipingendo la marcia arcobaleno come uno "spettacolo ripugnante e vergognoso". Accusando Bruxelles e i partiti d’opposizione di aver orchestrato l’evento, il premier ungherese alimenta nuove tensioni sociali. Ma per gli organizzatori, oltre 200.000 cittadini hanno sfilato pacificamente. La questione si fa sempre più complessa, tra diritti civili e sovranità nazionale. La verità , però, resta da scoprire...

Viktor Orban torna ad attaccare frontalmente il Pride, definendo la marcia arcobaleno di sabato a Budapest uno "spettacolo ripugnante e vergognoso". Secondo il premier ungherese, l’evento sarebbe stato orchestrato da Bruxelles attraverso i partiti d’opposizione. "I politici fantoccio dell’Ue hanno eseguito gli ordini", ha scritto in un post. Per gli organizzatori, oltre 200.000 persone hanno sfilato pacificamente nella capitale. Ma per Orban è la prova di cosa accadrebbe se a governare fosse l’opposizione: "Non lo permetteremo". L’eurodeputato Alessandro Zan, del Pd: "Le parole di OrbĂ n sono indegne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Orban attacca ancora il Pride e l’Ue: "Uno spettacolo ripugnante"

In questa notizia si parla di: orban - pride - spettacolo - ripugnante

Budapest Pride, i cartelli del corteo, da Orban truccato con rossetto a 'Ursula do your job' – Il video - A Budapest, il Gay Pride sfida il divieto del governo Orban, trasformando il corteo in un'affermazione di libertà e resistenza.

Orban contro il Pride e l'Ue: "Spettacolo ripugnante". Il premier ungherese scatenato dopo i 200.000 a Budapest. Vai su X

Orban prepara la vendetta dopo la sfida del Pride "Uno spettacolo ripugnante orchestrato da Bruxelles". Così ha definito il Pride di ieri a Budapest il... Vai su Facebook

Orban contro il Pride e l'Ue: 'Spettacolo ripugnante'; Budapest, Viktor Orbán: «Il Pride, uno spettacolo ripugnante orchestrato da Bruxelles»; Budapest Pride, Orbán: Spettacolo ripugnante e disgustoso ordinato da Bruxelles.

Orban attacca ancora il Pride e l’Ue: "Uno spettacolo ripugnante" - Dura repressione in Turchia: manifestazione Lgbtq+ vietata per il decimo anno consecutivo. Da msn.com

Orban duro sul gay pride: "Spettacolo ripugnante ordinato da Bruxelles" - "Questo non è orgoglio, è vergogna", ha tuonato il presidente ungherese, puntando il dito contro l'Ue e l'opposizione ... msn.com scrive