Orario Real Madrid Juve ecco quando si gioca il match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club

Preparatevi alla grande sfida: il 1° luglio, la Juventus affronta il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Una partita emozionante che potrebbe portare i bianconeri ai quarti e scrivere una nuova pagina di storia. Chi uscirà vittorioso da questa battaglia epica? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e il risultato di questa sfida imperdibile.

Orario Real Madrid Juve, quando si gioca l'ottavo di finale del Mondiale per Club. I bianconeri sognano l'accesso ai quarti. Martedì 1 luglio, al Mondiale per Club, toccherà nuovamente alla Juventus. I bianconeri di Igor Tudor vanno a caccia dei quarti di finale contro il Real Madrid, passato da Carlo Ancelotti a Xabi Alonso per la nuova competizione FIFA. Il match, valido per gli ottavi di finale in gara secca, si giocherà alle ore 21:00 italiane di martedì 1 luglio 2025.

La FIFA ha designato l'arbitro per la sfida tra Real Madrid e Juventus, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. A dirigere l'incontro, in programma domani all'Hard Rock Stadium di Miami, sarà il polacco Szymon Marciniak.

La Juventus affronterà il Real Madrid agli ottavi di finale del Mondiale per Club: gara in programma martedì alle 21 (ora italiana).

