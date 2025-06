orari straordinari per il palio musei comunali e rettorato aperti

Durante i giorni del Palio, musei e rettorato di Siena offrono aperture straordinarie per vivere l’atmosfera unica di questa tradizione secolare. Il Museo Civico e la Torre del Mangia sono visitabili con orari ampliati, garantendo un’esperienza indimenticabile ai visitatori. Ricorda di pianificare la tua visita: ogni dettaglio è pensato per rendere speciale questa occasione. Scopri di più e preparati a immergerti nel cuore della città durante questa celebrazione unica.

Aperture straordinarie per i giorni del Palio. Cominciamo dal Comune di Siena con il Museo Civico e la Torre del Mangia. Oggi e domani il Museo Civico apertura dalle 10 alle 17,30. Il 2 luglio chiusura al pubblico. La Torre del Mangia oggi dalle 10 alle 15 e domani dalle 10 alle 14,30 mentre il 2 luglio sarà visitabile dalle 10 alle 13. La biglietteria chiuderà 45 minuti prima dell’orario di chiusura. Anche l’ Università partecipa alla giornata di festa cittadina con l’organizzazione di visite guidate, gratuite e aperte a tutti, alla sede centrale del rettorato. Mercoledì 2 il palazzo del rettorato dell’ateneo sarà aperto in via straordinaria (Banchi di Sotto 55). 🔗 Leggi su Lanazione.it