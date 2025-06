Orafa e designer ha frequentato la Scuola Orafa Ambrosiana e la Galdus di Milano specializzandosi in lavorazione della cera sbalzo e cesellatura storia del gioiello

Sofia Visca, giovane artigiana-orafa e designer milanese, unisce passione e competenza per creare gioielli unici e raffinati. Dopo aver affinato le sue skills alla Scuola Orafa Ambrosiana e alla Galdus di Milano, si distingue per la maestria in lavorazioni come la cera, lo sbalzo e il cesellato, oltre a conoscere profondamente la storia del gioiello. Oro o argento? La scelta giusta, secondo l’armocromia, può valorizzare ogni stile e personalità .

S ofia Visca (Milano, 1996) è un’artigiana-orafa e designer di gioielli. Ha frequentato la Scuola Orafa Ambrosiana e la Scuola Galdus di Milano, dove si è specializzata in incassatura, lavorazione della cera, sbalzo e cesellatura, storia del gioiello. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Leggi anche › Autunno in Italia, tra natura, artigianato e cultura: gli eventi da non perdere Nel 2022 ha creato il suo marchio, “Ramingo”, e avviato un’attivitĂ in proprio. Il laboratorio è stato selezionato da Homo Faber 2024, mostra di artigianato contemporaneo che si tiene ogni anno nella Laguna Veneta. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Orafa e designer, ha frequentato la Scuola Orafa Ambrosiana e la Galdus di Milano, specializzandosi in lavorazione della cera, sbalzo e cesellatura, storia del gioiello

In questa notizia si parla di: orafa - scuola - milano - designer

Al lavoro con... Sofia Visca, orafa e designer di gioielli; I 15 brand di gioielli amati dalla Gen Z che forse non conoscete ancora; MILANO JEWELRY WEEK 2024.

Inaugura a Milano la Scuola Orafa Ambrosiana - Vogue Italia - A parlarcene è il Direttore, Luca Solari, che Vogue ha intervistato per l’occasione. Segnala vogue.it

Scuola Orafa Ambrosiana (Milano) - Il Sole 24 ORE - 1/9 Da Firenze a Milano, le scuole che formano gli artigiani di domani. ilsole24ore.com scrive