Ora una notizia importante E il pubblico senza parole davanti alla tv per Francesca Fialdini

Una scena surreale, quasi grottesca, ha lasciato interdetti molti telespettatori nella giornata di domenica 29 giugno su Rai 1. Durante la puntata del pomeriggio di “Da noi. a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, è andato in onda un collegamento in diretta con Ignazio Ingrao del Tg1 per un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Una notizia che, trasmessa così, ha immediatamente creato disorientamento tra il pubblico, visto che Jorge Mario Bergoglio è scomparso ormai da un mese. Quella andata in onda era infatti una replica, come segnalava chiaramente il sottopancia: “replica del 2 marzo 2025”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it