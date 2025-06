Ora è UFFICIALE si è svincolato | che occasione per la Fiorentina

Ora è ufficiale: Stefano Pioli torna alla Fiorentina, pronto a rilanciare il progetto viola con la sua esperienza e passione. La svincolatezza di Ora 232 rappresenta un’opportunità imperdibile a costo zero, un’occasione per riaccendere vecchie intese e costruire un futuro brillante. Firenze guarda avanti con entusiasmo e ambizione: il ritorno di Pioli potrebbe essere il primo passo verso una nuova era di successi.

Un addio silenzioso, un'occasione a costo zero e una vecchia intesa che potrebbe riaccendersi. Firenze guarda avanti e lo fa con l'aiuto di Stefano Pioli. E, forse, di un suo scudiero (AnsaFoto) – serieanews.com La Fiorentina sta per iniziare ufficialmente la start-up del nuovo progetto Pioli. L'allenatore dello Scudetto del Milan ha lasciato l'Al-Nasr ed è pronto per sedersi sulla panchina viola, anche se solo virtualmente per ora. Ha dovuto tenere tutto in stand-by per questioni fiscali fino a fine mese, ma adesso ci siamo. Pronto a portare la sua esperienza e il suo know-how a Commisso e al suo gruppo di lavoro.

