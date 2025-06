Operaio morto dopo un volo di 3 metri | incidente sul lavoro nell’Ascolano

Tragedia sul lavoro questa mattina a Rotella, in provincia di Ascoli Piceno, dove Mariano Bracalenti, operaio di 30 anni originario di Monterubbiano, ha perso la vita in un incidente. Mentre svolgeva una mansione su una trave a circa tre metri di altezza, ha perso l’equilibrio, precipitando e perdendo così la vita. Un episodio che evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza nei cantieri e della prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Rotella (Ascoli), 30 giugno 2025 – Mariano Bracalenti, anni originario di Monterubbiano (Fermo), è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere a Rotella, in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo stava lavorando per una ditta edile di Montefiore dell’Aso e si trovava su una trave per eseguire una mansione. Per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra da un’altezza di tre metri circa battendo violentemente. Subito è stato soccorso da colleghi presenti che hanno contattato immediatamente il numero delle emergenze; sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio, causato dalle lesioni fatali riportate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it