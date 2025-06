Onu Guterres chiede rapidamente 4.000 miliardi di dollari all’anno

Il segretario generale dell’ONU, Guterres, lancia un appello urgente: 4000 miliardi di dollari all’anno sono necessari per sostenere la lotta contro povertà e cambiamenti climatici. Con i tagli ai fondi degli USA, questa battaglia rischia di perdere slancio. È il momento di agire rapidamente per garantire un futuro più sostenibile e giusto per tutti. La pace e il pianeta dipendono da noi.

Guterres chiede di far fluire rapidamente le risorse, poiché i tagli Usa mettono a repentaglio la lotta alla povertà e al cambiamento climatico.

