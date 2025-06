OnePlus Watch 3 43 mm | svelate specifiche colori e funzioni in vista del lancio

In attesa dell’atteso debutto dell’8 luglio, OnePlus svela in anteprima le specifiche, i colori e le funzioni della nuova OnePlus Watch 3 da 43 mm. Questa smartwach promette di rivoluzionare il modo di monitorare il benessere, offrendo un mix perfetto di design elegante e tecnologia avanzata. Scopriamo insieme tutte le novità che renderanno questa novità imperdibile per gli appassionati di tecnologia e salute digitale.

L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus Watch 3 43 mm: svelate specifiche, colori e funzioni in vista del lancio

OnePlus fornisce dettagli sul Watch 3 più piccolo in vista del suo imminente rilascio - Il lancio è confermato per l'8 luglio 2025 e, prima del lancio ufficiale, l'azienda ha condiviso alcuni nuovi dettagli sullo smartwatch. Lo riporta notebookcheck.it

OnePlus Watch 3 da 43mm: tutto svelato a pochi giorni dal lancio - Tra le funzioni principali spicca l’aggiornamento della modalità Mind & Body Evaluation, che ora propone un monitoraggio ancora più dettagliato del benessere psicofisico. Riporta telefonino.net