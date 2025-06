OnePlus nel mirino USA | chiesta indagine per possibile fuga di dati personali

In un contesto sempre più attento alla sicurezza dei dati, l'attenzione si accende su OnePlus, accusata di potenziali violazioni della privacy. Due deputati americani hanno chiesto al governo di avviare un'indagine riguardo a possibili fughe di dati personali inviati in Cina, sollevando dubbi e preoccupazioni sulla tutela degli utenti. Quali implicazioni avrà questa richiesta per il brand? Scopriamolo insieme.

Due deputati USA chiedono al governo di indagare OnePlus per potenziali rischi legati alla privacy e dati personali inviati in Cina. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - OnePlus nel mirino USA: chiesta indagine per possibile fuga di dati personali

In questa notizia si parla di: dati - oneplus - personali - mirino

OnePlus sotto esame negli USA per la sicurezza dei dati; OnePlus nel mirino USA: chiesta indagine per possibile fuga di dati personali; OnePlus rischia l’inserimento nella Entity List USA.

OnePlus sotto esame negli USA per la sicurezza dei dati - L'indagine dovrebbe mirare a fare chiarezza su quali dati vengano effettivamente raccolti dai telefoni OnePlus negli Stati Uniti e se informazioni sensibili vengano trasferite oltreoceano all'insaputa ... Secondo hdblog.it

Gli USA non si fidano, OnePlus nei guai? - Preoccupazioni per i dati utenti e server collegati alla Cina potrebbero portare a un'indagine federale completa. Lo riporta msn.com