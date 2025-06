One UI 8 Watch Beta in roll out per Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra

Se sei appassionato di tecnologia e possiedi un Samsung Galaxy Watch7 o Watch Ultra, preparati a vivere un’esperienza ancora più innovativa. A pochi giorni dall’attesissimo Galaxy Unpacked, la One UI 8 Watch Beta sta già facendo il suo debutto sui modelli di punta, promettendo funzionalità avanzate e un’interfaccia più intuitiva. Scopriamo insieme tutte le novità di questa versione in rollout, che potrebbe rivoluzionare il modo di usare il nostro smartwatch.

A pochi giorni dall'annuncio della versione ufficiale e aspettando il Galaxy Unpacked, la One UI 8 Watch Beta è arrivata per i modelli di punta.

