One Health | scienza ambiente e salute in un convegno ad Agrigento

Il 3 luglio ad Agrigento, il convegno “Cultura del benessere: la visione One Health” riunisce scienza, ambiente e salute in un confronto imperdibile. Al Teatro dell’Efebo, esperti nazionali e internazionali esploreranno un approccio olistico e innovativo per promuovere il benessere globale. Un’occasione unica per approfondire le sfide e le soluzioni di un modello integrato che guarda al futuro della nostra salute. Non mancate!

One health, la salute del pianeta passa anche dalla filiera alimentare - L’approccio One Health sottolinea come la salute del pianeta sia strettamente connessa alla filiera alimentare, riconoscendo l’interdipendenza tra benessere umano, animale e ambientale.

One Health ad Agrigento: scienza e territorio dialogano per il benessere globale

