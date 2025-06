Onde musicali 2025 | tutti gli eventi di luglio sul Lago d’Iseo tra giovani talenti musica sacra e concerti imperdibili

L’estate 2025 si accende sul Lago d’Iseo con Onde Musicali, il festival che da otto anni porta magia, talenti e cultura tra le acque del Sebino. Dopo un debutto travolgente, luglio si prepara a sorprendere con concerti spettacolari, giovani promesse del pianoforte e autentiche immersioni nella musica sacra. Preparati a vivere momenti indimenticabili tra emozioni sonore, scena vibrante e atmosfere uniche sul lago più affascinante d’Italia!

Prosegue con grande successo l’ottava edizione di Onde musicali sul Lago d’Iseo, il festival estivo che anima le due sponde del Sebino con concerti gratuiti e appuntamenti culturali di altissimo livello. Dopo l’ottimo riscontro delle prime settimane, luglio si preannuncia ricco di eventi imperdibili tra sperimentazione musicale, giovani promesse del pianoforte e suggestivi concerti di musica sacra. Concerto del Quadrophobia Wind Quartet il 5 luglio a Solto Collina. Il primo grande evento del mese è in programma sabato 5 luglio 2025 all’ Eremo di San Defendente a Solto Collina (BG), con vista panoramica sul lago. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Onde musicali 2025: tutti gli eventi di luglio sul Lago d’Iseo tra giovani talenti, musica sacra e concerti imperdibili

In questa notizia si parla di: luglio - concerti - onde - musicali

Videocittà 2025 al Gazometro di Roma: installazioni, concerti e arte digitale dal 3 al 6 luglio - Dal 3 al 6 luglio, il Gazometro di Roma si trasforma in un crocevia di innovazione e creatività con Videocittà 2025.

Un sorso d’estate al tramonto, tra Aperol e onde del mare. Serve altro? 6 luglio dalle 19:00 Lungomare Marina Italiana - Giovinazzo Vai su Facebook

Pianisti e musica sacra al Festival Onde musicali sul Lago d’Iseo; Onde musicali 2025: tutti gli eventi di luglio sul Lago d’Iseo tra giovani talenti, musica sacra e concerti imperdibili; MUSICA. Sperimentazione, giovani pianisti e musica sacra: gli appuntamenti di luglio dell’ottava edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo.

Estate in musica: cinque concerti da non perdere a luglio in Toscana - Luglio si preannuncia come un mese imperdibile per gli amanti della musica, con un calendario ricco di eventi dal pop al rock ... Scrive intoscana.it

Concerti 2025, i più attesi di luglio - L’elenco dei maggiori tour in calendario in Italia a luglio (e le anticipazioni sul prossimo mese). Secondo rockol.it