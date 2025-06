Ondate di calore temperature elevate e alto tasso di umidità ancora per 72 ore

L'estate si fa sentire con ondate di calore intense, temperature elevate e un’umidità che rendono l’aria difficile da respirare. Le condizioni climatiche, con temperature superiori di 6-7 gradi alla media stagionale e umidità tra il 60 e il 70%, si protrarranno ancora per 72 ore, fino al 3 luglio. È fondamentale adottare tutte le precauzioni per proteggersi: restare idratati, evitare le ore più calde e cercare ambienti freschi.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito dell'avviso di criticità per rischio di ondata di calore, con temperature di 6-7 gradi superiori alla media stagionale, e tasso di umidità intorno al 6070 per cento soprattutto nelle ore serali e notturne e in condizioni di scarsa ventilazione, diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, è prorogato di 72 ore (e dunque fino a giovedì 3 luglio) il precedente avviso e pertanto il sindaco di Benevento Clemente Mastella invita la popolazione ad attenersi all'osservanza delle seguenti regole comportamentali: • non uscire nelle ore più calde evitando l'esposizione diretta al sole nelle ore in cui la temperatura è più elevata; • facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione; • ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli); • tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti; • prestare attenzione anche agli animali domestici.

