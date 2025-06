Ondate di calore nuovo avviso di criticità a Napoli e in Campania fino a giovedì pomeriggio

Preparatevi a vivere un’ulteriore ondata di calore che si prolunga fino a giovedì pomeriggio, con temperature oltre i 40°C in Campania. Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha prorogato l’allerta di criticità, invitando tutti a prestare massima attenzione ai rischi legati alle alte temperature. Rimanete informati e adottate le misure di sicurezza necessarie per affrontare questa intensa ondata di calore, garantendo la vostra salute e quella dei vostri cari.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per "Ondate di calore" fino alle ore 14 di giovedì 3 luglio. Le temperature saranno superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

