Ondata di caldo in Europa meridionale temperature record in Spagna e Portogallo

L’Europa meridionale si trova sotto una furiosa ondata di caldo, con temperature record che fanno parlare di un vero e proprio livello di allarme climatico. Spagna, Portogallo, Italia e Francia stanno affrontando giornate torride senza precedenti, e la situazione promette di protrarsi ancora a lungo. Leggi come questa straordinaria escalation climatica sta trasformando il nostro panorama quotidiano e cosa possiamo aspettarci nelle prossime settimane.

I paesi dell’Europa meridionale – in particolare Spagna e Portogallo, ma anche Italia e Francia – sono stati colpiti nel fine settimana da un’ondata di caldo torrido che dovrebbe durare parecchi giorni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Ondata di caldo in Europa meridionale, temperature record in Spagna e Portogallo

In questa notizia si parla di: ondata - caldo - europa - meridionale

Cina: adotta diverse misure in risposta a ondata di caldo torrido - La Cina fronteggia un’onda di caldo torrido che sta colpendo il nord del paese, con autorità impegnate a garantire l’approvvigionamento idrico e la sicurezza alimentare.

Sull’Italia arriva “Pluto”, un’ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. «L’anticiclone subtropicale, nei prossimi giorni, sarà protagonista in Italia e su gran parte dell’Europa centro-meridionale, con anomalie termiche anche oltre i 10-12°, tra fine Vai su Facebook

Ondate di caldo estremo in Europa meridionale: temperature oltre 40°C Vai su X

Ondata di caldo in Europa meridionale, temperature record in Spagna e Portogallo; Ondate di caldo estremo in Europa meridionale: temperature oltre i 40°C e rischio incendi; Sud Europa colpito duramente dalla prima grande ondata di caldo: incendi e allerta sanitaria.

Ondate di caldo estremo in Europa meridionale: temperature oltre i 40°C e rischio incendi - Un’ondata di caldo intenso sta investendo l’Europa meridionale, con temperature superiori ai 40°C in Paesi come Italia, Spagna, Grecia e Portogallo. Scrive msn.com

L’Europa nella morsa della prima ondata di calore 2025: temperature sopra i 42°C - con numeri in aumento sproporzionato nei paesi meridionali come Italia, Grecia e Spagna. Come scrive repubblica.it