Omorodion Juve possibile ritorno di fiamma in estate? Cosa può succedere dopo il Mondiale per Club | lo scenario di mercato

Il calciomercato della Juventus potrebbe riservare sorprese interessanti questa estate, con un possibile ritorno di fiamma per Samu Omorodion. L’attaccante sta brillando in questo Mondiale per Club con il Porto, attirando l’attenzione dei bianconeri, che potrebbero decidere di rilanciare la propria candidatura per assicurarsi le sue qualità . Dopo un tentativo andato a vuoto un anno fa, cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane? Rimaniamo pronti a scoprire come si evolverà lo scenario di mercato.

per queste settimane. Possibile ritorno di fiamma da parte del calciomercato Juve per Samu Omorodion, attaccante che si sta mettendo in mostra proprio in questo Mondiale per Club con la maglia del Porto. I bianconeri dopo averci provato senza successo un anno fa potrebbero anche decidere di tornare alla carica una volta mandata in archivio la competizione negli Stati Uniti. Non si preannuncia comunque una pista semplice, come scrive Tuttosport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Omorodion Juve, possibile ritorno di fiamma in estate? Cosa può succedere dopo il Mondiale per Club: lo scenario di mercato

In questa notizia si parla di: juve - possibile - ritorno - fiamma

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

#Rashford-#Juventus, possibile ritorno di fiamma! Bianconeri interessati all’attaccante del #ManchesterUnited: il prezzo è già fissato. Cifre e dettagli Vai su X

Juve su Frattesi Il possibile colpo dall'Inter Vai su Facebook

Araujo Juve, possibile ritorno di fiamma per il difensore; Juve, l'entourage di Hancko alla Continassa: possibile ritorno di fiamma per giugno; Dorgu-Juventus, possibile ritorno di fiamma: le ultime.

Araujo Juve, possibile ritorno di fiamma per il difensore - Juventus News 24 - Lo scenario e cosa può succedere in estate Possibile ritorno di fiamma per Ronald Araujo, difensore di ... Da juventusnews24.com

Juventus, voci incontrollate sul ritorno di fiamma per Araujo: ecco la situazione | CM.IT - Smentite nette sul ritorno di fiamma della Juventus per Araujo del Barcellona: voci messe in giro ad arte per agitare le acque ... calciomercato.it scrive