Omicidio vigilessa la mamma di Sofia Stefani | È stata cancellata dal mondo si fidava di Gualandi

Il dolore dei genitori di Sofia Stefani, l’ex vigilessa brutalmente uccisa a soli 33 anni, si fa sentire forte e chiaro. In aula, hanno raccontato come la loro fiducia in Gualandi, ex comandante della Polizia Locale, sia stata tradita in modo devastante, lasciando una ferita che sembra impossibile da rimarginare. Questa storia ci invita a riflettere sulla fragilità della fiducia e sul prezzo di una tragedia così ingiusta. Continua a leggere.

I genitori di Sofia Stefani, l'ex vigilessa di 33 anni uccisa dal 63enne Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia (Bologna), nelle loro testimonianze in aula nel processo a carico dell'uomo: "Le è stata distrutta la faccia, è stata cancellata dal mondo. Di lui si fidava, ne parlava come una persona professionale, che l'avrebbe aiutata sicuramente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

