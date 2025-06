Omicidio Sofia Stefani il dolore dei genitori in aula | Si fidava di chi l' ha uccisa

Nel cuore di Bologna, il dolore di Angela Querzé e del marito si fa sentire forte mentre testimoniano davanti ai giudici, sperando che giustizia possa finalmente portare sollievo e verità sulla tragica perdita di Sofia Stefani. La loro fiducia tradita, il dolore inascoltato: un appello acceso per restituire dignità a una vita spezzata troppo presto. È il giorno dello straziante racconto dei genitori nel processo...

Lo sguardo stanco, la voce carica di dolore. Davanti ai giudici della Corte d'Assise di Bologna, Angela Querzé parla per chiedere giustizia per la morte della figlia Sofia e per "restituirle quella parte di dignità che le spetta". È il giorno dello straziante racconto dei genitori nel processo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: sofia - dolore - genitori - omicidio

“Il tema della vita e della morte fa paura a tutti, sono 33 anni e 5 mesi che ne sento parlare”. Sono le parole di Beppino Englaro, padre di Eluana che, dopo un incidente, è rimasta in stato vegetativo per 17 anni prima che i genitori riuscissero a ottenere l’interru Vai su Facebook

Omicidio Sofia Stefani, il dolore dei genitori in aula: Si fidava di chi l'ha uccisa; Il dolore dei genitori di Sofia Stefani: Per noi è un femminicidio; Femminicidio Sofia Castelli, la protesta dei genitori contro il processo d'appello: Non ci saremo.

Omicidio Sofia Stefani, genitori “Aveva subìto mobbing”/ “Giampiero Gualandi le ha distrutto viso e identità” - "Le ha distrutto il viso e cancellato l'identità" Nuova udienza nel processo per l’omicidio di ... Secondo ilsussidiario.net

Sofia Stefani, la mamma in lacrime in aula: «La nostra vita distrutta in un giorno. Gualandi? Diceva che l'avrebbe aiutata» - Al processo davanti alla Corte d'Assise di Bologna per l'omicidio di Sofia Stefani, vigilessa 33enne, in cui è imputato l'ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia Giampiero Gualandi, oggi è ... Lo riporta leggo.it