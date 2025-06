Omicidi Villa Pamphili Pm indagano su 800mila euro di finanziamenti pubblici al film di Kaufmann

Un nuovo capitolo si apre nel mistero di Villa Pamphili, dove gli inquirenti stanno indagando su un finanziamento pubblico di oltre 800mila euro destinato al film di Francis Kaufmann. Mentre il caso di duplice omicidio che coinvolge Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda rimane irrisolto, le verifiche sul sostegno economico potrebbero gettare nuova luce sui sospetti e sui retroscena legati alla produzione cinematografica. La verità sta emergendo, e tutto potrebbe cambiare.

Roma, 30 giugno 2025 – Potrebbe aprirsi un nuovo fronte di indagine nell'ambito del caso di Villa Pamphili che vede indagato Francis Kaufmann del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. Gli inquirenti effettueranno verifiche, dopo l'acquisizione di atti presso il Mic (Ministero della Cultura), sulla vicenda relativa al finanziamento tramite tax credit da oltre 800mila euro per la realizzazione del film "Stelle della Notte", girato da Kaufmann e mai distribuito. Chi indaga vuole capire se quel denaro è stato solo deliberato o effettivamente elargito e a chi. Una tranche di indagine ancora in fase embrionale e in cui Kaufmann potrebbe addirittura comparire come parte lesa di un una truffa o tentata truffa ai danni dello Stato.

