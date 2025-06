Ombelico a bottoncino o sporgente? Tutti i tipi di ombelico nei neonati e cosa sapere

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sugli ombelichi dei neonati, dalle diverse forme a come interpretare eventuali segnali di crescita o problemi. Dopo la caduta del moncone, l’ombelico si presenta in varie forme: a bottoncino o sporgente. Perché queste differenze? Cosa rivelano sulla salute e lo sviluppo del tuo bambino? Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio questa piccola ma importante parte del suo corpo.

Dopo la caduta del moncone ombelicale, la parte residua del cordone ombelicale che cade spontaneamente dopo 1-2 settimane dalla nascita, compare la cosiddetta “cicatrice ombelicale”, ovvero l’ombelico. Come l’esperienza insegna non tutti gli ombelichi sono uguali, tanto che si parla di ombelico a bottoncino o sporgente per indicare le diverse forme che la cicatrice può assumere. Ma perché ci sono differenze? Cosa indicano? C’è qualche segnale d’allarme da monitorare? Facciamo chiarezza. Perché gli ombelichi non sono tutti uguali?. La forma che l’ombelico assume dipende sostanzialmente dal processo di cicatrizzazione tissutale che si avvia dopo il clampaggio del cordone ombelicale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Ombelico a bottoncino o sporgente? Tutti i tipi di ombelico nei neonati (e cosa sapere)

