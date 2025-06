Oltre vent' anni d' attesa | ecco le fognature sul territorio

Dopo oltre vent’anni di attesa, finalmente le fognature arrivano a Noventana, migliorando la qualità della vita e l’ambiente. Il cantiere di Etra, aperto da pochi giorni, sta estendendo la rete di smaltimento delle acque nere nelle vie Puccini, Fermi, Marconi, Maestri Calzaturieri e in alcune parti di via Noventana. Questa grande opera rappresenta un passo avanti fondamentale per il territorio, portando modernità e sicurezza. La strada verso un futuro più sostenibile è appena iniziata.

Arrivano le fognature a Noventana: è aperto da alcuni giorni il cantiere di Etra per l'estensione della rete di smaltimento delle acque nere nelle vie Puccini, Fermi, Marconi, Maestri Calzaturieri e in due tratti di via Noventana, attualmente sprovviste di questo fondamentale servizio.

