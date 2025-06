Oltre la magia delle Winx Straffi | per provare a sognare ancora

Oltre la magia delle Winx, un viaggio sorprendente tra sogni, creatività e innovazione. La mostra "Oltre la magia delle Winx - 30 anni di Rainbow" al Clap Museum di Pescara celebra tre decenni di fantasia, trasformando l’universo dei cartoni animati in un’esperienza immersiva e coinvolgente. Un’occasione unica per riscoprire l’evoluzione dell’animazione italiana e lasciarsi trasportare dall’incanto dello studio che ha conquistato il mondo. Un invito a sognare ancora, senza confini.

Pescara, 30 giu. (askanews) - Non solo le fatine, fenomeno internazionale. La mostra "Oltre la magia delle Winx - 30 anni di Rainbow, Visioni in movimento" al Clap Museum di Pescara (in collaborazione con SAE Comics e in partnership con la stessa Rainbow), omaggia l'universo creativo dello studio fondato da Iginio Straffi che ha rivoluzionato l'animazione italiana. Un percorso immersivo in tre decenni di produzioni e cartoon, attraverso personaggi, stili e mondi che hanno fatto e fanno sognare migliaia di bambini e adulti di oggi. In mostra oltre 240 tavole originali tra bozzetti, disegni, storyboard, video e memorabilia, passando dalle Winx ai 44 Gatti, a Pinocchio and Friends. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Oltre la magia delle Winx", Straffi: per provare a sognare ancora

Dal 27 giugno al 23 novembre 2025 il CLAP Museum di Pescara ospita la mostra “Oltre la magia delle Winx – 30 anni di Rainbow. Visioni in movimento”, dedicata alla storia e all’evoluzione dello studio Rainbow, fondato da Iginio Straffi. Vai su Facebook

