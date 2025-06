Oltre il nero | alla biblioteca delle Donne la presentazione del romanzo di Monica Sapio

Vieni a scoprire "Oltre il nero", il nuovo affascinante romanzo di Monica Sapio, nella cornice intima della Biblioteca delle Donne. L’8 luglio alle 18, partecipa all’anteprima nazionale, un’occasione unica per immergerti in storie intense e coinvolgenti, mentre dialoghi tra autori, letture e autografi rendono l’evento imperdibile. Non perdere questa serata speciale dedicata alla scoperta della letteratura al femminile, un momento che lascerà il segno.

L'8 luglio, alle ore 18, alla biblioteca delle Donne si terrĂ l'anteprima nazionale della presentazione del romanzo "Oltre il nero" di Monica Sapio. Dialogano con l'autrice, che firmerĂ le copie, Giovanna Scelsi, Danila Giardina e Roberta Cordaro. Letture di Fabrizio Sapio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

