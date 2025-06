Oltre 1.600 euro raccolti per la morte di Lamine Barro | solidarietà per la famiglia

Un gesto di solidarietà senza precedenti ha coinvolto comunità, associazioni e sindacati, unendo le forze per onorare la memoria di Lamine Barro. Con oltre 1.600 euro raccolti, si dimostra quanto il cuore possa fare la differenza in momenti di dolore. Questa vicinanza tangibile testimonia il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo nel sostenere le famiglie colpite da tragedie come questa. Un esempio che ispira tutti noi a fare la differenza ogni giorno.

BRINDISI - Una gara di solidarietà che ha unito associazioni, sindacati e cittadini ha permesso di raccogliere 1.605 euro per sostenere la famiglia di Lamine Barro, il giovane lavoratore senegalese di 28 anni tragicamente scomparso il primo maggio mentre percorreva in bicicletta la strada. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: euro - lamine - barro - solidarietà

Lamine Yamal ha festeggiato il titolo della Liga con un Audemars Piguet da 80.000 euro - Lamine Yamal ha festeggiato il titolo della Liga del FC Barcelona indossando un prestigioso Audemars Piguet da 80.

CGIL, gara di solidarietà per Lamine Barro raccolti1.605 euro per sostenere la sua famiglia - Vai su X

Oltre 1.600 euro raccolti per la morte di Lamine Barro: solidarietà per la famiglia; Mesagne. Straordinaria gara di solidarietà per Lamine Barro; COLDIRETTI PUGLIA, VIA DA SCAFFALI GDO OLIO EXTRAVERGINE COME ‘PRODOTTO CIVETTA’.