Olimpia, primi botti. Guduric la nuova stella. Poi Brown e Booker.

L’attesa è finita: la nuova stagione di basket è ufficialmente iniziata, portando con sé entusiasmo e novità. L’Olimpia Milano punta a riscatto, con prime firme e grandi nomi come Guduric, Brown e Booker pronti a scrivere un nuovo capitolo. Dopo aver sfiorato il tricolore e l’Europa, i milanesi sono determinati a tornare in vetta: il sogno è ancora vivo e tutto può succedere.

Inizia oggi ufficialmente la nuova stagione del basket e si potrà dare il via alle danze anche con le prime ufficializzazioni per l’anno che verrà. L’ Olimpia è alla ricerca di riscatto per il tricolore e per l’ Europa che conta che negli ultimi mesi è sfuggita dalle mani dei milanesi. Il leader designato della squadra sarà Marko Guduric, ala serba che ha appena chiuso il “triplete“ con il Fenerbahce: titolo e coppa nazionale oltre all’ Eurolega in compagnia degli ex-biancorossi Melli e Hall. L’Olimpia cercava un giocatore di carisma, uno che sapesse affrontare le turbolenze di una stagione complicata come quella che si prospetta con ben 68 partite solo di regular season tra campionato ed Eurolega, uno con la personalità di prendersi le responsabilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net