olimpia ora manca poco siamo quasi al completo la salvezza prima di tutto

Olimpia Castello si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina, con la salvezza come priorità assoluta. Sotto la guida energica di coach Claudio Agresti, subentrato da poco, la squadra sta affinando la sua identità e definendo le prime mosse di mercato. Il general manager Danilo Francesconi, cuore pulsante della strategia nerazzurra, lavora senza sosta per costruire un roster competitivo: l’attesa cresce, e il futuro si fa sempre più promettente.

È pronta a mostrare la sua nuova veste l’Olimpia Castello di coach Claudio Agresti, subentrato 10 giorni fa all’uscente Mauro Zappi, che in vista dell’inizio delle attività precampionato per allestire la stagione di B Interregionale, è prossima alle prime ufficializzazioni in merito alla squadra. Tanti i profili che il club sta vagliando passo passo e sul quale il general manager Danilo Francesconi, il deus ex machina del mercato nerazzurro, tira le prime somme. "In buona sostanza la squadra è quasi completata – afferma Francesconi – e mi dico sodisfatto del lavoro che abbiamo fatto. L’obiettivo per la prossima stagione resta quello della salvezza e lo dico per evitare quiproquo, dato che l’anno scorso siamo partiti con un obiettivo e poi dopo le prima giornate è iniziata una brutta giostra di infortuni: 14 in totale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net