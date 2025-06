Old Wild West al Grande Sud a Giugliano | oltre al buon cibo trionfo dell’area bimbi

A un mese dalla riapertura, Old Wild West al Grande Sud di Giugliano si conferma come meta ideale per famiglie e amici. Oltre alla cucina gustosa e all’atmosfera unica, il vero trionfo è la nuovissima area bimbi, il playground, che sta conquistando i cuori dei più piccoli. Un successo travolgente che dimostra come il locale continui a essere il punto di riferimento per tutta la comunità . La storia di questa rinascita promette ancora grandi sorprese…

Giugliano. A un mese dalla riapertura, l'Old Wild West del Parco Commerciale Grande Sud a Giugliano celebra un successo travolgente. Il locale è tornato a essere un punto di riferimento per famiglie e amici, grazie anche a un'area dedicata ai piĂą piccoli che sta riscuotendo un'accoglienza eccezionale: il playground. La riapertura ha visto un'affluenza record,

Giugliano, giovedi 22 maggio riapre “Old Wild West” al parco commerciale “Grande Sud” - Giugliano si anima il 22 maggio 2025 con la riapertura di Old Wild West al Parco Commerciale Grande Sud.

