Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto flussi 2026-2028, che prevede l’ingresso di circa 500mila lavoratori stranieri in Italia. Un passo decisivo per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzare il nostro tessuto economico. Coldiretti applaude questa scelta come un’importante conquista per il settore agricolo e non solo, segnando un nuovo capitolo nelle politiche migratorie del nostro Paese.

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti di governo, ha approvato il ‘nuovo decreto flussi’, cioè il Dpcm relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia di lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Il Dpcm dovrebbe prevedere l’ingresso di circa mezzo milione di lavoratori. Coldiretti: “Importate passo avanti”. “Il nuovo decreto flussi varato dal Consiglio dei Ministri rappresenta un importante passo avanti per garantire la disponibilità di lavoratori nei campi e, con essa, la produzione alimentare nel Paese”. È il commento della Coldiretti al varo del provvedimento da parte del CdM, che porta a 47mila la quota complessiva di stagionali agricoli gestite dalle associazioni agricole, con l’obiettivo di semplificare le procedure di assunzione, facendo incontrare realmente domanda ed offerta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ok del Cdm al decreto flussi, 500mila nuovi arrivi

