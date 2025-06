ogni anno riempiamo oltre 20 milioni di bottiglie

Ogni anno, la Vinicola Decordi riempie oltre 20 milioni di bottiglie, dimostrando che si può creare vino di qualità divertendosi, anche senza possedere un vigneto. La storia di Quirico Decordi, imprenditore di spessore di Motta Baluffi, è un esempio di innovazione e passione che lascia il segno. A fine anno, le sue bottiglie raggiungono fasce di mercato diversificate, dal basso al alto prezzo, confermando il successo di una realtà nata dalla determinazione e dall’ingegno.

FARE VINO per divertirsi senza nemmeno un ettaro di vigneto. La storia imprenditoriale di Quirico Decordi è di quelle che non si dimenticano, una volta ascoltate. A Motta Baluffi, in provincia di Cremona, ha sede la sua azienda, Vinicola Decordi, che lavora 24 ore al giorno imbottigliando a ciclo continuo su 3 turni. In totale a fine anno le bottiglie riempite saranno oltre 20 milioni con fasce di mercato che vanno dal bassissimo prezzo all’eccellenza servita nei ristoranti stellati; del resto, l’azienda ha oltre 1.000 clienti in più di 58 Paesi grazie a 30 tipi di confezione e tutti i sistemi di tappatura disponibili sul mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net