Oggi l'udienza per confermare l'arresto di Daniel Nilsson di Avanti un altro accusato di violenze sulla compagna

Oggi, lunedì 30 giugno, si svolge un’importante udienza per confermare l’arresto di Daniel Nilsson, celebre per il suo ruolo di Bonus in Avanti un altro. L’ex volto televisivo si trova al centro di accuse gravissime di maltrattamenti sulla sua compagna. Un caso che scuote il mondo dello spettacolo e non solo, sollevando interrogativi sulla gestione della notorietà e sulle responsabilità pubbliche. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

È stata fissata per oggi, lunedì 30 giugno, l'udienza di convalida dell'arresto di Daniel Nilsson, noto al grande pubblico per il ruolo di Bonus nel programma televisivo Avanti un altro. Il modello è stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna.

Ha maltrattato la compagna, figlia di un diplomatico italiano, mentre si trovava a Cervinia. Per questo Daniel Nilsson, il 45enne fotomodello svedese, ex giocatore di hockey molto popolare tra il pubblico televisivo italiano per essere il «Bonus» nel quiz-show

