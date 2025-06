Oggi 16 bollini rossi ieri 21 in 6 città allerta dal 26 giugno

Il caldo estivo sembra non voler mollare la presa, mettendo alla prova le città italiane con ondate di calore sempre più intense. Dopo aver raggiunto 21 città in allerta rossa ieri, oggi il numero si riduce a 16, ma la minaccia rimane alta. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono tra le più colpite fin dal 26 giugno e lo resteranno almeno fino al 2 luglio, sottolineando l’urgenza di misure per proteggere la salute pubblica.

Il caldo non dà tregua specialmente alle città italiane, anche se si registra un calo dei bollini rossi. Il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione nei bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute oggi riguarda 16 centri urbani (21 ieri), tornando ad aumentare domani (17 città) e mercoledì (18). Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono 'rosse' dallo scorso 26 giugno e almeno fino al 2 luglio: nessuna altra città italiana ha registrato questa successione di giorni di caldo record. Oggi, comunque il massimo livello di rischio dovuto alle alte temperature - oltre alle sei città suddette - riguarda anche Ancona, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Rieti, Roma, Trieste, Verona.

