Offese e oscenità sui social Uomo finisce in carcere

Un episodio inquietante di cyberbullismo e violenza verbale sui social, culminato in gravi conseguenze legali, dimostra quanto i messaggi offensivi possano sfociare in azioni penali. Un uomo, già denunciato per insulti e oscenità, ha deciso di rispondere alle autorità con minacce e insulti rivolti a magistrati e giudici, portando a un cambio di accusa da diffamazione aggravata a stalking. La vicenda evidenzia come l'odio online possa avere ripercussioni pesanti sulla vita di chi si trova dall'altra parte dello schermo.

Non contento di essere stato denunciato dalle persone che aveva preso di mira pubblicando sui social post osceni e offensivi, ha deciso di riservare lo stesso trattamento ai magistrati che stavano seguendo il caso, ovvero la sostituta procuratrice (che ne aveva chiesto il rinvio a guidizio) e il giudice per l'udienza preliminare (che dovrà esprimersi a breve). Intanto però è cambiato il capo d'accusa, passato da diffamazione aggravata a stalking (così come richiesto dagli avvocati delle parti civili), e poi di fronte alla reiterazione della condotta il giudice ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere che i carabinieri hanno eseguito: così per Alessandro Saitta, 56 anni, si è aperta una cella in via Saffi.

