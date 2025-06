Offerta didattica scadenze e novità | 148 motivi per iscriversi all’Università di Firenze

Se stai cercando un’università che combina tradizione e innovazione, l’Università di Firenze è la scelta perfetta. Con 148 percorsi formativi all’avanguardia, aperti a tutti dal 1° luglio, offriamo un’opportunità unica per prepararti al futuro. Scopri perché, quest’anno, sono oltre 148 motivi per iscriverti e dare il via alla tua carriera accademica in una città ricca di storia e opportunità.

Firenze, 30 giugno 2025 – Un’offerta ricca e articolata di percorsi formativi in tutte le aree disciplinari, sensibile all'attualità e di respiro internazionale. Da martedì 1 luglio l’Università degli Studi di Firenze apre le immatricolazioni per l’anno accademico 2025-2026 ai corsi di laurea triennali, a ciclo unico e magistrali, ad accesso libero. L’offerta I 148 percorsi formativi rispondono alle sfide del mondo di oggi e di domani, intercettando i bisogni della comunità e affrontando tematiche complesse ed urgenti: le transizioni demografica, climatica e digitale, l’intelligenza artificiale e lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dei beni culturali e artistici, le nuove frontiere della tecnologia e della scienza, la cultura in tutte le sue declinazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Offerta didattica, scadenze e novità: 148 motivi per iscriversi all’Università di Firenze

