Occhio a come attraversi la strada Così rischi 100 euro di multa

I pedoni non hanno sempre ragione: anche loro possono vedersi imputare delle responsabilità in caso di sinistro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Occhio a come attraversi la strada. Così rischi 100 euro di multa

In questa notizia si parla di: occhio - attraversi - strada - così

Occhio alla NOTIZIA ~ Il telegiornale di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito... Vai su Facebook

Occhio a come attraversi la strada. Così rischi 100 euro di multa; Ecco i Brilla Moments. Via Mazzini luccica con l’atelier Lauraballa; Come andare a scuola da soli.