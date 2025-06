Oasis | i fan possono acquistare su Amazon il merchandising in esclusiva in attesa della reunion

Amazon offre ai fan degli Oasis l’opportunità di acquistare un merchandising esclusivo, in attesa della tanto attesa reunion. Con i concerti che si avvicinano, l’entusiasmo cresce: Liam e Noel Gallagher saranno di nuovo protagonisti sui palchi di tutto il mondo nell’estate 2025. Mentre aspettiamo di rivivere i classici della band britannica dal vivo, non perdere l’occasione di portare a casa un pezzo di quella magia. Scopri subito cosa ti aspetta su...

L'attesa per i concerti che permetteranno di assistere alla reunion di Liam e Noel Gallagher sul palco sta crescendo e i fan possono ora acquistare del merchandise in esclusiva. Gli Oasis, dopo una lunghissima attesa da parte dei fan, torneranno in tour in questa estate del 2025, dando vita a una reunion sul palco dei fratelli Liam e Noel Gallagher. In attesa di sentire nuovamente dal vivo i brani più amati e iconici della band britannica, su Amazon sarà possibile acquistare del merchandising in esclusiva. I prodotti disponibili per i fan degli Oasis I fan, su Amazon, possono acquistare articoli che omaggiano i momenti più iconici degli Oasis, tratti dai 30 anni di storia della band. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Oasis: i fan possono acquistare su Amazon il merchandising in esclusiva in attesa della reunion

