‘O Rom tornano con Radio Rom | il nuovo album tra sonorità balcaniche napoletane e world music

Radio Rom, il nuovo progetto della band napoletana ‘o Rom, conquista con un mix esplosivo di sonorità balcaniche, napoletane e world music. Pubblicato da Phonotype Records, questo album di 10 tracce rappresenta un ritorno carico di energia e innovazione, arricchito dalla presenza di ospiti illustri come Daniele Sepe e ShaOne. Un viaggio sonoro che celebra le radici e guarda oltre i confini, lasciando il pubblico desideroso di scoprire cosa riserva il futuro musicale di ‘o Rom.

Radio Rom è il nuovo progetto discografico della band napoletana 'o Rom, una delle realtà più originali della scena world music italiana. Pubblicato da Phonotype Records, la casa discografica più antica d'Italia, l'album segna un ritorno esplosivo con 10 tracce che fondono musica balcanica, tradizione partenopea e influenze mediterranee. Tra gli ospiti del disco: Daniele Sepe, ShaOne, Marcello Coleman, Aldolà Chivalà, Brunella Selo e Carolina Franco. Una piccola orchestra power gipsy contro pregiudizi e discriminazioni. Nati nel 2008 da un'idea di Carmine Guarracino e Carmine D'Aniello, gli 'o Rom si confermano una delle band più potenti e impegnate della musica etnica contemporanea.

