Nuovo senso unico al viale Dune Gramaglia FdI | Scelta fallimentare

Il nuovo senso unico al viale Dune Gramaglia ha generato confusione e disagi nel primo weekend, suscitando forti critiche da parte di Fratelli d’Italia ad Agrigento. Il capogruppo Simone Gramaglia invita autorevoli figure a intervenire tempestivamente per ripristinare la normale viabilità, affinché cittadini e automobilisti possano tornare a muoversi senza ostacoli. La questione rimane calda: è giunto il momento di trovare una soluzione efficace e duratura.

Nuovo piano del traffico a San Leone, disagi per gli automobilisti nel primo week end: il capogruppo di Fratelli d’Italia di Agrigento, Simone Gramaglia, invita l’assessore Cantone e il comandante della Polizia municipale, Lattuca, a un solerte ripristino della normale viabilità. L'ordinanza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

